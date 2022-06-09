إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين في قطر لاستضافة ذويهم خلال كأس العالم 2022

ماجد محمد(صدى):

‏أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستضافة ذويهم وأصدقائهم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن آلاف المشجعين من أنحاء العالم يخططون للسفر إلى قطر بعد أقل من ستة أشهر، والإقامة مع عائلاتهم وأصدقائهم من سكان قطر خلال منافسات المونديال التي تتواصل على مدى 28 يوماً في ثمانية استادات، في نسخة هي الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لبطولة كأس العالم.

ودعت اللجنة جميع المشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة “هيا” الرقمية، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى دولة قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجاناً في أيام المباريات.

وذكرت أنه إذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات فإنه لن يحتاج إلى بطاقة هيّا عند استضافته أقاربه وأصدقائه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من خارج قطر.

وأشارت اللجنة العليا إلى أن المواطنين والمقيمين لن يحتاجوا إلى بطاقة هيّا للعودة إلى قطر في حال سفرهم خارج الدولة خلال فترة البطولة.