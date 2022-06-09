شاهد: عامل بأحد المطاعم الشهيرة: البيض ليس طازجا ويتم إعداده من سائل أصفر

أميرة خالد(صدى):

ذكر رجل قال إنه يعمل في أحد المطاعم الشهيرة، أن البيض الذي تقدمه الشركة خلال ساعات الإفطار ليس طازجا ويتم إعداده في نفس اللحظة وإنما من علب سائل أصفر.

وعلق الرجل، على الفيديو، قائلا: ” البيض المخفوق مصنوع على هذا النحو، بوضع قوالب مستطيلة أعلى الشواية قبل رش سائل أصفر على الشواية، بعد ذلك يصب خليط البيض من علبة كرتونية مكتوب عليها باللغة الإسبانية “منتج البيض السائل” في القالب”.

وأشار إلى الاختلاف في التحضير للبيضة المستديرة للسلسلة وعناصر البيض المطوية.