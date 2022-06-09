غموض حول موقف محترف الأهلي من المشاركة أمام الرائد 

ماجد محمد(صدى):

تكشفت معلومات عن وصول المحترف البرازيلي بصفوف الأهلي، دانكلير بيريرا، إلى مدينة جدة خلال اليومين المقبلين؛ لاستكمال برنامجه العلاجي بعد إصابته بتمزق في الرباط الداخلي، إضافة إلى كدمة في الركبة خلال الفترة الماضية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن موقف دانكلير من المشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره الرائد، بالجولة المقبلة من الدوري لم يتحدد بعد؛ لعدم اكتمال جاهزيته، بحسب “الرياضية”.

وكان بيريرا قد غادر إلى بلاده؛ حيث خضع لفحوصات أثبتت عدم حاجته إلى تدخل جراحي.