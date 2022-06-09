آمبر هيرد ترد على زوجها السابق بعد خسارتها قضائيا

واشنطن(صدى):

وجهت آمبر هيرد، الزوجة السابقة للفنان الأمريكي جوني ديب، رسالة إلى العامة بعد صدور حكم ضدها بتعويض زوجها السابق 10.35 مليون دولار بسبب إدنتها بالتشهير.

وقالت المتحدثة باسم الفنانة “كما يقول جوني ديب إنه يمضي قدمًا، فإن حقوق المرأة تتراجع”، وبعثت المتحدثة هذه الرسالة إلى وسائل الإعلام.

يذكر أن جوني ديب خرج على حساباته بمواقع التواصل وقال لمتابعيه أنه يستطيع الآن المضي قدماً معاً بعد الحكم الذي حصل عليه في محاكمة التشهير ضد الزوجة السابقة آمبر هيرد.