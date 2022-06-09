بالفيديو.. مختص يحذر من التعامل مع الخسارة بمفهوم ضيق

الرياض(صدى):

حذر مناع القرني، مدرّب التطوير الذاتي والتطوير المهني، من التعامل مع الخسارة بمفهوم ضيق، مشيرا إلى إن الحياة لابد أن يكون فيها فشل وخسارة بأنواعها المختلفة كخسارة وفقدان الوقت أو المال أو الأشخاص.

وأكد أن كل النجاحات الكبيرة كان يسبقها مراحل من الفشل والخسارة في لوقت والجهد وربما المال والعلاقات والأسر، وفقا لما ذكره بقناة “السعودية”.

وأضاف أن البعض يستمر في حزنه على خساراتهم وفقدانهم أشخاص ويضيعون في هذا الحزن فرص وجوانب أخرى مضيئة في حياتهم، مؤكدا أن التعامل مع الخسارة بمفهوم ضيق سيجعل حياة الفرد قاتمة.