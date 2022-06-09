القبض على شاب قطع يد زوجته اليمنى أثناء نومها لمنعها من الحصول على وظيفة

نيودلهي(صدى):

ألقت السلطات الهندية القبض على شاب قام بقطع يد زوجته اليمنى خلال نومها لمنعها من تولي وظيفة في مستشفى حكومي مما قد يتطلب منها الانتقال إلى مدينة أخرى.

وأفادت مصادر محلية بأن شير محمد شيخ، البالغ من العمر 26 عاماً، قام بمساعدة اثنين من أصدقائه، بقطع يد زوجته رينو خاتون البالغة 23 عاماً بينما كانت نائمة في وقت مبكر .

وأشارت الشرطة الهندية إلى إن خاتون تتلقى الرعاية في مستشفى في دورجابور، وحالتها مستقرة.

ولفتت المصادر إلى أن المتهم وضع أولاً وسادة على وجهها لكتم صراخها ثم قطع يدها اليمنى.