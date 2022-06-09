بالفيديو.. نجاح أول عملية تجرى بتقنية حديثة لاستئصال أورام غشائية في نجران

نجران(صدى):

تكللت أول عملية جراحية في الشرق الأوسط لاستئصال أورام الغشاء البريتوني بتقنية الـHIPEC والـPIPAC لمريضة في العقد الرابع بالنجاح في نجران.

وأوضح استشاري جراحة القولون والمستقيم والأورام محمد صالح ال سوار، أنه تم إخضاع المريضة لعملية أولية لرفع انسداد الإمعاء، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أن علاج المريضة تم على مراحل أخرى شملت العلاج الكيماوي ثم استخدام التقنيات الحديثة في إجراء عملية استئصال أورام الغشاء البريتوني، وتكللت العملية بالنجاح بنتائج إيجابية، مشيرا إلى أن العملية استمرت لمدة 18 ساعة.