تسبب تشويش.. مختص يحذر من وضع الراوتر في هذه الأماكن

عادل الحربي(صدى):

حذر خبير أمن معلومات، من وضع جهاز الراوتر بالقرب من بعض الأجهزة المنزلية التي تؤثر كليا عليه وتسبب تشويش مثل الميكرويف، والتكييف، والتلفزيون، وأبواب المنازل الذكية

وأكد أن الأجهزة المنزلية الذكية تؤثر على خدمة الشبكة اللاسلكية، بسبب المجال الكهرومغناطيسي المحيط بنا .

وأشار إلى ضرورة وضع الرواتر في مكان بعيد عن التلفزيون والأجهزة الذكية الأخرى، حتى لا تتداخل الشبكات، ويتسبب ذلك في حدوث تشويش

وقال خبير أمن المعلومات : «لا يفضل وضع الرواتر أيضًا بجوار مرايا أو أحواض سمك، حتى لا يحدث انعكاس للشبكة من خلال الزجاج والمرايا، وبالتالي لا تذهب الإشارة إتجاة طالب الخدمة