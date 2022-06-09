بالفيديو.. “طبيب ” يوضح سبب ذعر العالم من جدري القردة

كارديف(صدى):

تحدث الطبيب والباحث في العلاج المناعي بجامعة كارديف الدكتور محمد الحاج علي، عن سبب ذعر العالم من جدري القردة.

وقال الطبيب :” هناك سببين لتخوف العالم من جدري القردة، السبب الأول يرجع إلى اهتمام الإعلام بشكل عام إلى أي انتشار فيروسي أو أي إصابات تحدث”.

وأضاف” بينما يعود السبب الثاني إلى أن هذا الفيروس مستوطن في وسط أفريقيا وغرب القارة الأفريقية، وأي انتشار له خارج القارة الأفريقية يستدعي دوما الانتباه والحذر “.