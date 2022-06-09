رونالدو يتلقي هدية تكريما لهدف سجله قبل 26 عاما

وكالات(صدى):

حصل اللاعب البرازيلي السابق رونالدو نازاريو على هدية تكريما للهدف الذي سجله في ملعب سان لازارو في عام 1996.

وكان اللاعب في يوم 12 أكتوبر من ذلك العام قد تألق عندما لعب لصالح برشلونة آنذاك، وعندما تسلم الكرة من نصف ملعب سان لازارو، معقل نادي كومبوستيلا الإسباني، راوغ كل المنافسين وتمكن من إحراز هدف.

ووعد اللاعب الذي يشغل حاليا منصب رئيس نادي بلد الوليد، رونالدو نازاريو بأنه سيذهب للملعب ذاته إذا تأهل فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ونفذ بالفعل هذا الوعد، فقام خابيير غارسيا رئيس نادي كومبوستيلا الإسباني، بإهداء اللاعب قميصا للفريق يحمل اسمه ورقم 96 تكريما لأدائه التاريخي على ملعب سان لازارو في عام 1996.