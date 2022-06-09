شاهد.. الأمن العام يواصل مهامه في ضبط المتسولين بمختلف المناطق

عسير(صدى):

تواصل الجهات الأمنية جهودها في رصد وضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة ومن منطقة عسير تم ضبط امرأتين يرافقهما طفلا من الجنسية اليمنية تقومان بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.

ورصد وضبط امرأة تقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحال التجارية، كما ضبطت امرأة من الجنسية السورية تتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

ومن منطقة نجران تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يتبع لإحدى شركات النظافة قام بالتسول المباشر بمحطة وقود