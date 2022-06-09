بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح حقيقة إسقاط النفقة عن المرأة العاملة

الرياض(صدى):

شرح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد تفاصيل إسقاط النفقة عن المرأة العاملة، الأمر الذي دخل دائرة الجدل مؤخراً.

وقال خالد أبو راشد :” هذا الاجتهاد في غير محله، فطالما النفقة الله عز وجل أوجبها على الزوج ففي هذه الحالة الاجتهاد في غير محله، كما أن هناك مادة صريحة تؤكد على أن النفقة من حق الزوجة”.

وأضاف ” خلال الخمس سنوات الماضية الأخيرة ظهرت العديد من الأنظمة التي تمس حياتنا بشكل يومي، وهذا الأمر طبيعي يظهر معه بعض الجدل وبعض الاختلافات، لأنها أنظمة جديدة تحتاج توضيح وشئ من التفصيل لذلك وجود المحامين لشرح هذه الأنظمة شئ طبيعي جدا “.

خالد أبوراشد .. محام ومستشار قانوني : أنظمة القوانين الجديدة تظهر معها بعض الاستشارات من المحامين .. ومن الطبيعي أن تثير بعض الاستشارات للجدل @KhalidAboRashed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UxufsPSPGs — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 9, 2022