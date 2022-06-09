متحدث الضمان الصحي: لا يوجد إلزام على الجهات الحكومية بالتأمين على موظيفها (فيديو)

الرياض(صدى):

‏أكد متحدث الضمان الصحي ناصر الجهني أنه لا يوجد إلزام على الجهات الحكومية بالتأمين على موظيفها.

وقال الجهني :” الجهات الحكومية ليست من الجهات الملزمة بالتأمين الصحي في القطاع التأميني الخاص، ولكن دور مجلس الضمان هو تنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص بما فيه من أنواع التأمين الأخرى”.

وأضاف ” المجلس حرص على حماية المستفيدين ورفع معدل الالتزام بالتأمين الصحي من نسبة 75% للعام الماضي إلى 83%، وتعدي حاجز 10 مليون مستفيد”.

وتابع” إلزام أصحاب العمل والشركات في القطاع الخاص بالتأمين على الفئة المستفيدة من الضمان الصحي، وهم العاملين في القطاع الخاص، سعوديين وغير سعوديين وكذلك أفراد أسرهم من الأزواج والزوجات والأطفال، بالإضافة إلى الزائرين والمعتمرين وأصحاب الإقامة المميزة”.

فيديو | متحدث مجلس #الضمان_الصحي ناصر الجهني لـ #نشرة_النهار : إلزام أصحاب العمل والشركات في القطاع الخاص بالتأمين على الفئة المستفيدة من الضمان الصحي #الإخبارية pic.twitter.com/vowYHqh0CQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2022

فيديو | متحدث #الضمان_الصحي ناصر الجهني لـ #نشرة_النهار: لا يوجد إلزام على الجهات الحكومية بالتأمين على موظيفها #الإخبارية pic.twitter.com/UOV4Gk4rAQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2022

فيديو | متحدث #الضمان_الصحي ناصر الجهني لـ #نشرة_النهار: رفع معدل الالتزام بالتأمين الصحي من نسبة 75% للعام الماضي إلى 83% للمستفيدين #الإخبارية pic.twitter.com/LG6gN9F39p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2022

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