التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات.

وأوضحت المؤسسة مواعيد التقديم في البرامج

1- برامج البكالوريوس – صباحي مسائي (بنين / بنات):

– جميع المناطق (ما عدا منطقة الرياض).

– يبدأ التسجيل الأحد بتاريخ 1443/12/18هـ الموافق 2022/07/17م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م

2- دبلوم الكليات التقنية – صباحي مسائي (بنين / بنات):

– جميع المناطق (ما عدا منطقة الرياض).

– يبدأ التسجيل الأحد بتاريخ 1443/12/25هـ الموافق 2022/07/24م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م

3- البكالوريوس / دبلوم (بنين / بنات):

– منطقة الرياض.

– بوابة قبول الطلاب:

– يبدأ التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م (الساعة 12 ظهراً).

– بوابة قبول الطالبات:

– يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م (الساعة 12 ظهراً).

4- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية:

– يبدأ التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1443/12/25هـ الموافق 2022/07/24م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م.

وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم سيكون من خلال الموقع من هـنا.