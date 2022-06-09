التدريب التقني يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات.
وأوضحت المؤسسة مواعيد التقديم في البرامج
1- برامج البكالوريوس – صباحي مسائي (بنين / بنات):
– جميع المناطق (ما عدا منطقة الرياض).
– يبدأ التسجيل الأحد بتاريخ 1443/12/18هـ الموافق 2022/07/17م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م
2- دبلوم الكليات التقنية – صباحي مسائي (بنين / بنات):
– جميع المناطق (ما عدا منطقة الرياض).
– يبدأ التسجيل الأحد بتاريخ 1443/12/25هـ الموافق 2022/07/24م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م
3- البكالوريوس / دبلوم (بنين / بنات):
– منطقة الرياض.
– بوابة قبول الطلاب:
– يبدأ التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م (الساعة 12 ظهراً).
– بوابة قبول الطالبات:
– يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م (الساعة 12 ظهراً).
4- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية:
– يبدأ التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1443/12/25هـ الموافق 2022/07/24م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م.
وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم سيكون من خلال الموقع من هـنا.
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