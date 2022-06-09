بالفيديو.. مواطنة تنجح في التسويق العقاري وتخاطب عملاءها بلغة الإشارة

الرياض(صدى):

روت الشابة أفنان السوفياني تجربتها في العمل بالتسويق العقاري بعدما ارتفعت نسبة توطين المهن العقارية إلى 43%.

وذكرت أنها تعمل مشرفة مبيعات عقار سكني وتتحدث مع العملاء بلغة الإشارة، مشيرة إلى أنها شعرت بالصعوبة في بداية عملها لكونها امرأة، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة “العربية”.

وأكدت أن رؤية المملكة 2030 مكن العديد من الموطنات من العمل ،وفتح المجال لهن للعمل في المجال العقاري، مؤكدة أن التوطين جعل فرصهن أكثر في العملز

يذكر أن أفنان جاءت للعمل إلى الرياض قادما من الطائف في 2018، وحققت مع فريقها نسب مبيعات كبيرة.