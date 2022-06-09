فيتامين بي 12.. فوائد لا يمكن للمرأة الحامل الاستغناء عنها

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الفيتامينات من المكملات الغذائية المهمة جدا لصحة المرأة الحامل وللجنين، وقد تؤخذ الفيتامينات على شكل أقراص بناءاً على توصية الطبيب، ومن أهم تلك الفيتامينات هو “فيتامين بي 12”.

فوائد بي 12 للجنين

حيث يساهم فيتامين بي 12، في تطوير وظائف الدماغ والأعصاب وخلايا الدم، كما يحافظ على الوظائف العصبية من خلال تنظيم المايلين والأحماض الدهنية للجنين، ويساعد في منع عيوب العمود الفقري والجهاز العصبي المركزي لدى الأجنة.

فوائد بي 12 للأم الحامل

يعمل فيتامين بي على تحسين مستويات الطاقة والمزاج لدى الأم الحامل، ويخفف من حدة التوتر، فضلاً عن مساهمته في امتصاص حمض الفوليك وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ويمكن الحصول على فيتامين بي 12 من مصادر طبيعية عديدة، مثل حليب الصويا أو فول الصويا، والأسماك، والدواجن، والبيض، والحليب، والمحار، وكبد البقر.