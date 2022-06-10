الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن تدريب على رأس العمل عبر تمهير

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، عن توفر تدريب على رأس العمل عبر تمهير بالرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف.

وأوضحت الشركة التخصصات المطلوبة :

التخصصات الإدارية:

– الموارد البشرية – التسويق – الخدمة الاجتماعية – اللغة الإنجليزية- إدارة الأعمال – السكرتارية.

التخصصات الطبية:

– العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الأشعة – التمريض.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال الموقع.