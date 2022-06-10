الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن تدريب على رأس العمل عبر تمهير
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، عن توفر تدريب على رأس العمل عبر تمهير بالرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف.
وأوضحت الشركة التخصصات المطلوبة :
التخصصات الإدارية:
– الموارد البشرية – التسويق – الخدمة الاجتماعية – اللغة الإنجليزية- إدارة الأعمال – السكرتارية.
التخصصات الطبية:
– العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الأشعة – التمريض.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال الموقع.
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