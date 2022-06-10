شاهد.. متخصص يكشف عن مميزات العوازل الحرارية للسيارات

الرياض(صدى):

كشف غازي الموزان المتخصص في العوازل الحرارية للسيارات، عن مميزات العوازل الحرارية للسيارات.

وقال غازي الموزان :”العازل الحراري يمتاز بجودته بأنه سيراميك ويخفف من دخول حرارة الشمس للسيارة ويحافظ على الأدوات الخاصة في السيارة، ويحافظ على جلد المركبة”.

وأشار:”انتشرت كثير من العوازل الحرارية المقلدة والمغشوشة، وحذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في أكتوبر الماضي من الغش في العوازل الحرارية”.

ولفت:”دعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين إلى الكود الخاص بالعازل الحراري أو موقع الشركة الإلكتروني لمعرفة معايير العزل الحراري ومنها الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وامتصاص الحرارة وهذه يحتاجها العميل بأن يكون في وعي لمعرفتها”.