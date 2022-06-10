الصحة الخليجي يوضح أضرار مشروبات الطاقة

أميرة خالد(صدى):

أوضح مجلس الصحة الخليجي، أضرار مشروبات الطاقة على الإنسان مؤكدًا أنها تهدد صحة المجتمع.

وقال “الصحة الخليجي” أن من أبرز الأضرار الوصول لجرعات عالية من الكافيين التي بدورها تسبب بعض الأعراض مثل: الخفقان، وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، إلى جانب تأثيرها على الجهاز العصبي، والقلب، والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين.

وذكر المجلس، أن تناول مشروبات الطاقة بشكل مستمر له تأثير كبير على صحة الأسنان، ومرتبط بالسمنة، إلى جانب تسببه بالإجهاض المتأخر، وموت الجنين عند النساء الحوامل.