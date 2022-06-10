جستنيه: إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى ضد إدارة أحد الأندية بسبب اتهامات باطلة
أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى ضد إدارة أحد الأندية بسبب اتهامات باطلة.
وقال عدنان جستنيه، عبر حسابه على تويتر: “إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة ضد أحد إدارات الأندية بسبب الإساءات التي صدرت منها بما تحمل من اتهامات باطلة”.
وأضاف جستنيه: “هل سمعتم أو اطلعتم على خبر يتحدث عن هذه الشكوى ومصيرها والموقف الذي ستتخذه لجنة الانضباط حيال هذا النادي أو ذاك وفق ما يمليه السيد المحترم “النظام”.
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