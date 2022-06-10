جستنيه: إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى ضد إدارة أحد الأندية بسبب اتهامات باطلة

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى ضد إدارة أحد الأندية بسبب اتهامات باطلة.

وقال عدنان جستنيه، عبر حسابه على تويتر: “‏إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة ضد أحد إدارات الأندية بسبب الإساءات التي صدرت منها بما تحمل من اتهامات باطلة”.

وأضاف جستنيه: “هل سمعتم أو اطلعتم على خبر يتحدث عن هذه الشكوى ومصيرها والموقف الذي ستتخذه لجنة الانضباط حيال هذا النادي أو ذاك وفق ما يمليه السيد المحترم “النظام”.