هيئة المحتوى المحلي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية هي: مدير الشراكات الوطنية: درجة البكالوريوس، إدارة أعمال أو تسويق أو مهندس أو مجال ذي صلة، خبرة 6 إلى 8 سنوات، فضلًا عن أخصائي إدارة البيانات: درجة البكالوريوس، علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو نظم المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة، خبرة 2 إلى 3 سنوات

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 يونيو 2022م، فيما يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية