مؤسسة البريد توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة البريد السعودي “سبل” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

وأوضحت المؤسسة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس، بينما المهارات: يطور مواهب الفريق، يتواصل بفاعلية، التحلي بالمرونة، التركيز على العملاء، يتعاون مع فريق العمل، غرس الثقة بفريق العمل

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ الموافق 9 يونيو 2022م، وذلك عبر موقع مؤسسة البريد السعودي سبل