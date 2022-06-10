جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية: مدير المركز، بينما الوصف الوظيفي: يبحث مركز الحوسبة المرئية (VCC) في كاوست عن مدير مركز. ينظم مدير المركز العمليات التجارية اليومية للمركز، ويدير فريق الإدارة، والميزانيات، وتعيين الموظفين والباحثين.

وتتمثل المؤهلات والخبرة، في: درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال / المحاسبة / المالية أو أي مجال ذي صلة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو المالية أو إدارة المنح أو أي مجال ذي صلة، يفضل الخبرة في بيئة جامعية، يفضل خبرة في إدارة المنح أو التخطيط المالي.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات عبر موقع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية