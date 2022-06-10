أبرز الفوائد الصحية للفشار

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير حديث، عن أبرز المميزات الصحية لتناول الفشار (بوب كورن)، والتي يعتبرها البعض من الوجبات الخفيفة لتناولها في الغالب خلال بعض الأنشطة الترفيهية مثل مشاهدة فيلم.

وذكر التقرير، أن الفشار غني بالمغذيات المختلفة لكن يجب الحذر خلال تحضيره من أجل تجنب زيادة الدهون والسكر والملح فيه، كونها قد تُسبب ضرراً للصحة، وفقاً لموقع “WebMd” الطبي.

وأشار إلى أن فوائد الفشار تتضمن احتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما أنه غني بمضادات الأكسدة المفيدة التي تحمي خلايا الجسم من تراكم الجذور الحرة الضارة، وكذلك زيادة الألياف الغذائية فيه حيث تُعد مفيدة وضرورية جداً للجسم، إلى جانب المساعدة في فقدان الوزن الزائد لأنه يُساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.