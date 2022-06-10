شبكة المجد الإعلامية توفر وظائف شاغرة في مجال خدمة العملاء
كشفت شبكة المجد الإعلامية، عن توفر وظائف شاغرة في مجال خدمة العملاء بالرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مُمثل خدمة عملاء.
الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
3- خبرة لا تقل عن سنة في خدمة العملاء.
موعد التقديم:
وأوضحت الشبكة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد: [email protected]
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