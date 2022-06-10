شبكة المجد الإعلامية توفر وظائف شاغرة في مجال خدمة العملاء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شبكة المجد الإعلامية، عن توفر وظائف شاغرة في مجال خدمة العملاء بالرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مُمثل خدمة عملاء.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

3- خبرة لا تقل عن سنة في خدمة العملاء.

موعد التقديم:

وأوضحت الشبكة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد: [email protected]