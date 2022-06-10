أميرة خالد(صدى):

تسعى العديد من النساء للحصول على شعر لامع وقوي ويلجأن لبعض المكونات الطبيعية من أجل للحصول على أفضل نتيجة، ولعل أحد تلك المكونات هو مطحون الكمون الأسود الذي يساعد في تحفيز نمو الشعر، لذا نستعرض أبرز فوائد مطحون الكمون الأسود للشعر.

منع التقصف

يساعد الكمون الأسود في منع تقصف الشعر فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والعناصر المفيدة التي تُكافح العديد من المشاكل المتعلقة بالشعر.

طريقة الاستخدام

امزجي ماء الكمون مع صفار البيض وزيت الزيتون البكر، ومن ثم تدليك الشعر بهذا الخليط وغسله بعد مرور ساعة من الزمن.

معالجة القشرة

يعالج مطحون الكمون الأسود القشرة التي تظهر في فروة الرأس نتيجة الجفاف؛ وذلك لإحتوائه على مضادات للأكسدة تمنع تكوّن قشرة الرأس.

طريقة الاستخدام

دلّكي الرأس بخليط الكمون الأسود مع زيت الزيتون لهذا الغرض.

منع تساقط الشعر

يمنع مطحون الكمون الأسود تساقط الشعر ويعيد نموه؛ لأنه يحتوي على البروتين والكربوهيدرات والدهون التي تعمل على تجديد الشعر.

طريقة الاستخدام

امزجي زيت الكمون الأسود مع زيت الزيتون ثم تطبيق الخليط على المناطق التي تحتوي على فراغاتٍ في الشعر، وذلك بعد الاستحمام.