الوكالة الذرية تدين إغلاق إيران لكاميرات مراقبة أنشطتها النووية

وكالات(صدى):

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، عن رفضها لقرار إيران بإغلاق 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية.

ومن جانبه، قال رافايل غروسي المدير العام للوكالة: “هذا الإجراء يشكّل تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك”.

ويأتي تصريح الوكالة بعد قرار إيران بوقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الذرية؛ والذي كان هدفهما مراقبة نشاطاتها النووية.

وكانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية قد رحبت بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة.