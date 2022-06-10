مواصفات ASX وموعد إطلاقها رسمياً

أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة ميتسوبيشي الستار عن أحدث سيارتها الجديدة طراز ASX كسيارة شقيقة لرينو كابتور ونيسان جوك بسبب التعاون المشترك بين الشركات الثلاثة.

وستأتي السيارة معتمدة على منصة CMF-B مثل رينو كابتور لذلك كان من المتوقع استعارة خيارات المحرك من شقيقتها الفرنسية.

كما ستأتي الفئة الأولي بمحرك بنزين توربو 1.0 MPI-T ثلاثي الأسطوانات بقوة 90 حصان، ويتصل المحرك مع ناقل حركة يدوي يتألف من ست سرعات، ويمكن لعشاق السرعة والقوة أختيار محرك 1.3 رباعي الأسطوانات DI-T الأكثر قوة .

وتتميز السيارة بمحركين كهربائيين وصندوق تروس متطور متعدد الأوضاع يرسل الطاقة إلى المحور الأمامي، بالإضافة إلى خطوط ديناميكية قوية على غطاء المحرك، وأقواس عجلات أكبر.

وسيظهر المزيد عن ميتسوبيشي ASX الجديدة في الكشف الرسمي الأول في سبتمبر، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في الأسواق الأوروبية في ربيع عام 2023 .