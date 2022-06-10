عبد العزيز الحميد: الملك سلمان‬⁩ أتاح دخول دواء الكبد إلى ⁧‫المملكة‬⁩ وصرفه مجانًا ( فيديو)

الرياض(صدى):

أكد مدير جمعية كبدك الخيرية عبد العزيز الحميد أن سمو الملك سلمان‬⁩ – حفظه الله- أتاح دخول دواء الكبد إلى ⁧‫المملكة‬⁩ بتكلفة 280 ألف ريال، وصرفه مجانًا للمحتاجين.

وقال الحميد خلال مداخلة على” برنامج الراصد “:” أن الدواء سابقًا كان تكلفته سابقًا 280 ألف ربال، للكورس الواحد 84 حبة”, وبجهود الحكومة الرشيدة تم تصنيع الدواء داخل المملكة وأصبح تكفلته 70 ألف ويُصرف مجانًا.