عبد العزيز الحميد: الملك سلمان أتاح دخول دواء الكبد إلى المملكة وصرفه مجانًا ( فيديو)
أكد مدير جمعية كبدك الخيرية عبد العزيز الحميد أن سمو الملك سلمان – حفظه الله- أتاح دخول دواء الكبد إلى المملكة بتكلفة 280 ألف ريال، وصرفه مجانًا للمحتاجين.
وقال الحميد خلال مداخلة على” برنامج الراصد “:” أن الدواء سابقًا كان تكلفته سابقًا 280 ألف ربال، للكورس الواحد 84 حبة”, وبجهود الحكومة الرشيدة تم تصنيع الدواء داخل المملكة وأصبح تكفلته 70 ألف ويُصرف مجانًا.
فيديو | مدير جمعية كبدك الخيرية عبد العزيز الحميد لـ #الراصد:
بتكلفة 280 ألف ريال.. #الملك_سلمان أتاح دخول دواء الكبد إلى #المملكة وصرفه مجانا للمحتاجين pic.twitter.com/nzls06NNFR
— الراصد (@alraasd) June 9, 2022
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