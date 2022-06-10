امرأة تصاب بحالة نادرة تجعلها تشبه رائحة السمك الفاسد

لندن(صدى):

أصيبت امرأة بريطانية بحالة نادرة تجعل رائحتها تشبه رائحة السمك الفاسد باستمرار؛ وهو ما يدفعها للاستحمام أربع مرات يومياً لإخفاء الرائحة.

ويسمى هذا المرض باسم “تريمتياليمنوريا” وهو اضطراب يُعرف باسم “متلازمة رائحة السمك”، فهو حالة نادرة جدًا لدرجة أنه لم يتم تسجيلها إلا 100 مرة في السجلات الطبية.

ويجعل هذة المرض المصابون به لديهم روائح كريهة بما في ذلك رائحة الأسماك الفاسدة والبصل والبراز، مضيفة عن حالتها: “يقول الناس إن حالتي هي لعنة، لأنها تتسبب بالكثير من الإحراج وتعزلني عن الآخرين”.

وتابعت: “لا علاقة للأمر مطلقًا بالنظافة الشخصية، ويمكنني أن أغتسل مرة كل ساعة دون أن يؤثر ذلك كثيراً على مفعول الرائحة”.

ولم يكتشف العالم بعد علاجاً لحالة كيلي، إلا أن التزامها بتجنب بعض الأطعمة وتناول مجموعة من المكملات الغذائية ساهم في التخفيف من الأعراض بشكل ملحوظ.