مدني الطائف تسيطر على حريق في قمة جبل الوادي

الطائف(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالطائف، أن فرق الدفاع المدني بالطائف تحتوي حريق قمة جبل وادي ضيم.

وقالت عبر حسابها الشخصي على تويتر :” أن العمليات الميدانية الأرضية والجوية مستمرة لإخماد الحريق في بعض المواقع بمشاركة الجهات المساندة.”