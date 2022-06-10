مدني الطائف تسيطر على حريق في قمة جبل الوادي
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالطائف، أن فرق الدفاع المدني بالطائف تحتوي حريق قمة جبل وادي ضيم.
وقالت عبر حسابها الشخصي على تويتر :” أن العمليات الميدانية الأرضية والجوية مستمرة لإخماد الحريق في بعض المواقع بمشاركة الجهات المساندة.”
لا أبحث عن العلو ولا النزول[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 40 دقيقة
الهنود لم يكونوا السبب في حرائق الطائف بل الهنود خصوصاً الهندوس منهم محترمين ويبعدون عن الناس الأذى ونتمنى أن يصبح أعداد الهندوس من الهنود 7 ملايين في السعودية وحرائق الطائف أسبابها مناخية أما الحزب الشيوعي الصيني فأنا أصنفه حسب تصنيفي الخاص كأصدق حزب في العالم وأصنف بريطانيا كأكذب دولة في العالم