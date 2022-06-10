بالفيديو.. مواطن يبني مسجدا على شكل مغارة كهفية بالرس
تمكن المواطن محمد الخليفة وهو مهندس بمحافظة الرس، من بناء مسجدًا تحت الأرض على شكل مغارة كهفيو في باطن الأرض.
ومن جانبه، قال “الخليفة” إنه صاحب فكرة إنشاء المسجد وصممه، مشيرًا إلى المبنى كان عبارة عن كومة رمال.
وأوضح أنه صمم المسجد بطريقة هندسية تسمح بإضاءته وتكييفه دون استخدام الكهرباء، مبينًا أن المسجد لا يعتمد على أي مصادر كهربائية بل يعتمد على الطاقة الشمسية في الإضاءة.
كما أشار لوجود ٧ فتحات للإضاءة تتبع مسار الشمس، حيث صمم المسجد ليتحمل الظروف الجوية الصعبة، بحسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”.
فيديو | بطريقة مبتكرة.. مواطن من #الرس يبني مسجدا تحت الأرض على شكل مغارة كهفية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/84MLq3Wuhw
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 9, 2022
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