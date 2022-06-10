شاهد.. أمل العوضي تثير جدل وغضب الجمهور بإطلالة جريئة

أميرة خالد(صدى):

أحدثت الإعلامية والفنانة الكويتية أمل العوضي، جدلاً واسعاً بعد استعراضها إطلالة ارتدتها قبل ساعات، وشاركت فيديو موّثق لاستعراضها، لتنال انتقادات كثيرة من جمهورها.

وجاءت أمل العوضي عبر خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهي تستعرض إطلالتها الجريئة أمام المرآة من خلال فيديو وشاركتها مع متابعيها.

وبيّن الفيديو ارتداء أمل العوضي فستاناً أبيض قصيراً وضيقاً، مزيناً بسلاسل ذهبية رفيعة من الأسفل، وكشفت عن ساقيها، كما ارتدت حذاء بكعب عال ورقبة مرتفعة وتركت شعرها الأسود متوسط الطول منسدلا خلف ظهرها.

وتلقت أمل العوضي سيلا من الانتقادات الحادة بسبب هذه الإطلالة، وأعرب عدد من المتابعين عن غضبهم من إطلالتها، حيث انقسم الجمهور إلى فريقين البعض يشيد برقة الإطلالة وآخرون أكدوا أنها غير مناسبة وجريئة بصورة.

والجدير بالذكر أن بعض المتابعين لاحظوا أن ملامحها تغيرت، في أحدث ظهور حتى أنها صارت تشبه بعض الفنانات الأخريات.