رجل شجاع يهاجم تمساحًا ويفلت من الموت بأعجوبة

وكالات(صدى):

استطاع رجل ماليزي الإفلات من الموت بإعجوبة وذلك بعدما هاجمه تمساح خرج من النهر القريب من منزله، و لكنه بشجاعته تمكن من الإمساك بفكيه و إبعاده عن المكان .

وأفادت إبنة الرجل الشابة البالغة من العمر 25 عاماً، بأنها خرجت من المنزل، ورأت والدتها و هي تصرخ حينما رأت زوجها يمسك بفكي التمساح و يحاول إبعاده عن المنزل .

وأوضح الرجل أنه كان يقوم بإجراء بعض أعمال الصيانة للمنزل بالقرب من النهر، و لكنه تفاجئ أن التمساح يهاجمه من الخلف، حتى أنه كاد أن يفترسه.

وقال :” أنه في نفس اللحظة استشعر بالخطر، وتشجع وقام بإمساك فكي التمساح، ولكن في المقابل قام التمساح بإصابته ببعض الإصابات البسيطة في جسده بسبب ذلك الهجوم .

والجدير بالذكر الرجل توجه إلى المستشفى عقب ذلك الصراع، وتمكن الأطباء من إسعافه و في التقرير الطبي له قال الأطباء ان الإصابات كانت طفيفة.