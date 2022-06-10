  • الجمعة 10 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. حاج باكستاني في مطار إسلام أباد يقبل علم المملكة

شاهد.. حاج باكستاني في مطار إسلام أباد يقبل علم المملكة

شاهد.. حاج باكستاني في مطار إسلام أباد يقبل علم المملكة
إسلام أباد(صدى):

وثّق مقطع فيديو لحاج باكستاني في مطار أباد وهو يقوم بتقبيل علم المملكة .

وأظهر المقطع الرجل وهو ‬⁩يقبل العلم الموجود على كونتر الجوازات ضمن مبادرة ⁧‫طريق مكة‬⁩.

وبيّن المقطع سؤال أحد الأشخاص له عن سبب تقبيلة للعلم، لير قائلاً :” لأنني أحب المملكة كثيرًا “، مصحوبًا بهذه الكلمات دموع التعبير عن مدى حبه لها .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.