شاهد.. حاج باكستاني في مطار إسلام أباد يقبل علم المملكة
وثّق مقطع فيديو لحاج باكستاني في مطار أباد وهو يقوم بتقبيل علم المملكة .
وأظهر المقطع الرجل وهو يقبل العلم الموجود على كونتر الجوازات ضمن مبادرة طريق مكة.
وبيّن المقطع سؤال أحد الأشخاص له عن سبب تقبيلة للعلم، لير قائلاً :” لأنني أحب المملكة كثيرًا “، مصحوبًا بهذه الكلمات دموع التعبير عن مدى حبه لها .
حاج باكستاني في مطار إسلام أباد يقبل علم #السعودية الموجود على كونتر الجوازات ضمن مبادرة #طريق_مكة. pic.twitter.com/QOq6Fg9MWr
— SMM Arabic (@SMMArabic) June 9, 2022
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