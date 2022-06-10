شاهد.. حاج باكستاني في مطار إسلام أباد يقبل علم المملكة

إسلام أباد(صدى):

وثّق مقطع فيديو لحاج باكستاني في مطار أباد وهو يقوم بتقبيل علم المملكة .

وأظهر المقطع الرجل وهو ‬⁩يقبل العلم الموجود على كونتر الجوازات ضمن مبادرة ⁧‫طريق مكة‬⁩.

وبيّن المقطع سؤال أحد الأشخاص له عن سبب تقبيلة للعلم، لير قائلاً :” لأنني أحب المملكة كثيرًا “، مصحوبًا بهذه الكلمات دموع التعبير عن مدى حبه لها .