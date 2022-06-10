وفاء عامر: مش عيب أغسل لزوجي رجله في ميه وملح وأأكله في بقه

القاهرة(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية وفاء عامر عن الكثير من أسرارها الشخصية ومسيرتها الفنية، مُشيرة لكل إمرأة صاحبي زوجك وخليه يصارحك، يجب أن نستوعب بعضنا في ظل الظروف القائمة الآن.

وقالت وفاء عامر خلال حوارها على برنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على شاشة ” النهار” : “زوجي ميقدرش يتزوج عليا، علشان أنا بعرف ألعب طاولة وشطرنج، واتعلمتهم مخصوص علشان كان بيلعب مع صحباته.”

وتابعت الفنانة :” زوجي مش بيجيب كوباية من المطبخ، وبأكله في بقه، ومش عيب أغسل رجله في مياه وملح”، لافتةً أن هناك سيدات أطيب من الرجال، ورجال أطيب من السيدات.