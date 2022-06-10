الحج والعمرة تقلل أسعار باقات الشركات للحجاج خلال العام الحالي

مكة المكرمة(صدى):

خفضت وزارة الحج والعمرة أسعار باقات الشركات والمؤسسات العاملة خلال موسم الحج للعام الجاري، في حين أن الوزارة ستغلق السبت، المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1443

وأتت الأسعار المعدلة بعد الانخفاض بواقع 13,943 ريالاً لباقة أبراج منى، و11,970 ريالاً لباقة الضيافة1 «خيام مطورة»، و9098 ريالاً لباقة الضيافة2 «خيام عادية».

والجدير بالذكر أن الوزارة أوضحت أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة.