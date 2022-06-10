الفنانة شمس تتعرض لموجة كبيرة من السخرية بسبب نصائحها عن الانفصال

خالد الظفيري(صدى):

واجهت الفنانة شمس الكويتية موجة من السخرية بعد نصائحها عن الانفصال، وأعادت إلى الأذهان مجموعة من أغرب النصائح التي كانت توجهها لجمهورها.

وشاركت شمس عبر حسابها الشخصي سناب شات نصيحة للمقبلين على الانفصال كتبت فيها: “إذا تبغي الشخص بعد الانفصال يرجعلك تخيل شكله وقول أنا آسف أرجوك سامحني، النتيجة راح تاخد ساعتين وتطلع”.

وقالت الفنانة: أن الفترة الأولى في العلاقة هي الأفضل ويجب استغلالها لأن المشاكل تبدأ بعدها.”

والجدير بالذكر أن جمهور الفنانة، قابل هذه النصائح بسخرية، حيث أنها كانت قد أحدثت ضجة بمجموعة من النصائح الني قدمتها للشباب.