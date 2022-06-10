بالفيديو.. زينب العسكري تحير الجمهور بارتدائها النقاب في إطلالة لها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة زينب العسكر البحرينية، حيرة جمهورها بمقطع فيديو تم تداوله ظهرت فيه مغطية وجهها، لتتزايد التساؤلات حول اعتزالها مجدداً، وارتدائها للنقاب.

وجاءت زينب العسكري في مقطع فيديو مرتدية النقاب وتستعرض إطلالتها، ولم يتعرف عليها البعض، لتتعارض الآراء، فبينما تحدث البعض عن اعتزالها، ورأى آخرون أن هذه السيدة ليست زينب العسكر .

وقالت العسكر عم اعتزالها خلال الفترة الماضية في مقطع فيديو على حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات:” أنها اعتزلت التمثيل قبل 12 عاماً بسبب “النصيب” بحسب قولها.

وأضافت :” أنها شعرت أن زواجها يناسبها ولا تحتاج إلى التمثيل في وجوده وهو ما دفعها لترك الفن والابتعاد عنه.”

والجدير بالذكر أن صور زينب العسكري وبناتها كانت هي أول صورة تنشرها الفنانة البحرينية، بعد إعلان عودتها من الاعتزال حيث أعلنت النجمة أن عودتها لا تعني العودة للتمثيل وإنما من الممكن العودة للكتابة والإنتاج وهما المجالات التي اشتاقت للعمل فيهم.