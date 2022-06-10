منح المعلمين المكلفين كليًا أو جزئيًا إجازة لمدة أسبوع

الرياض(صدى):

يحصل المعلمون والمعلمات المكلفون كلياً أو جزئياً في غير مدارسهم الأساسية، بإجازة لمدة أسبوع في نهاية العام الدراسي، حيث أنها تبدأ من نهاية دوام الخميس 1443/11/24.

وبلغ نصاب كل معلم منهم 16 حصة فأكثر، مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله والتنسيق مع مدير المدرسة المكلف بها إذا كان مُكلفاً جزئياً بين مدرستين.

وسيكون الحافز خاصًا بالمعلمين الذين تم تكليفهم بسد عجز الصف الدراسي ولديهم نصاب تدريسي يبلغ 16 حصة فأكثر.

والجدير بالذكر أنه من بلغ مجموع نصابه أقل من 16 حصة، فلا يتم منحه الحافز، ولا يتضمن ذلك المعلم الذي يقوم بتدريس المواد التي ليس لها معلم مختص.