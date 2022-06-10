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بالفيديو.. ‏الشثري يوضح حكم الحلف بغير الله

بالفيديو.. ‏الشثري يوضح حكم الحلف بغير الله
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار الديوان الملكي، حكم الحلف بغير الله.

وقال “الشثري” في حديثه: “القصد في الأيمان والحلف أن يكون لله تعالى ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغيره، وقال الرسول من كان حالفًا فليفحلف بالله أو ليصمت”.

وأضاف: “النصوص في هذا الباء كثيرة فقد جاء بالسنن أن يحفظ الجميع أيمانه وألا يقسم فيها بغير الله”، بحسب قناة “السعودية”.


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