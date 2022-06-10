تقارير فرنسية: زيدان المدرب القادم لفريق باريس سان جيرمان

وكالات(صدى):

كشف الصحفي دانييل ريولا عن مفاجأة كبيرة حيث أنه أعلن أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد هو المدرب القادم لفريق باريس سان جيرمان، بعد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال الصحفي الفرنسي في برنامج على قناة ”RMC“ الفرنسية: ”زين الدين زيدان سيكون مدرباً لباريس سان جيرمان”، مما أثار الخبر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا.

والجدير بالذكر أن هناك تقارير إعلامية قد تحدثت عن رفض زين الدين زيدان تدريب باريس سان جيرمان وتفضيله انتظار فرصة تدريب المنتخب الفرنسي، كما أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عبر عن رغبته في رؤية الأسطورة الفرنسي مدربا لنادٍ فرنسي.