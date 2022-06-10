تاليسكا ينفي انتقاله لنادي كورينثيانز البرازيلي
رد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، على ما تم تداوله عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونفى “تاليسكا” الأخبار المتداولة بهذا الشأن قائلاً: “أخبار انتقالي إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023، غير صحيحة”.
وأكد “تاليسكا” استمراره مع النصر على أن يعود إلى البرازيل من جديد في الوقت المناسب وليس الآن.
لا أبحث عن العلو ولا النزول[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 47 دقيقة
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