تاليسكا ينفي انتقاله لنادي كورينثيانز البرازيلي

ماجد محمد(صدى):

رد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، على ما تم تداوله عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى “تاليسكا” الأخبار المتداولة بهذا الشأن قائلاً: “أخبار انتقالي إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023، غير صحيحة”.

وأكد “تاليسكا” استمراره مع النصر على أن يعود إلى البرازيل من جديد في الوقت المناسب وليس الآن.