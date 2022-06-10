خطوات بسيطة للتخلص من صوت صفير محرك السيارة

أميرة خالد(صدى):

يواجه بعض السائقين مشكلة صدور صوت صغير من أحد سيور المحرك، وغالباً ما يكون مصدر الصور هو سير مروحة التبريد.

وأوضح الخبراء أن سبب سماع هذا الصوت المزعج يعود إلى المادة المصنعة لسير مروحة التبريد وهو المطاط.

كما أن المحور الذي يتم تركيبه عليه مصنوع من المعدن، ومع الاستهلاك ومرور الوقت واحتكاك المطاط مع المعدن يحدث تآكل للسير وارتخاء للمطاط.

وذكر الخبراء أيضًا أن هذا الارتخاء يخلق مسافة بين الحزام والجسم المعدني ينتج عنها اختلاف في السرعة بينهما فيصدر صوت الصفير، أما السبب الآخر لهذا الصوت هو تلف السير نتيجة انتهاء العمر الافتراضي له.

ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال إحضار قطعة كبيرة من الشمع ثم وضع الشمع على جميع جوانب السير، بحيث يملئ الفراغ الذي يوجد بينه وبينه الجسم المعدني.

ويتم تشغيل محرك السيارة بعد ذلك وترك المحرك يستمر في الدوران حتى يصل الشمع على طول الحزام، ففي هذه الحالة تجد الصوت قد اختفى.

أما في حال ظهور الصفير مرة أخرى يمكنك أن تقوم بإعادة تلك العملية مرة أخرى بالطريقة نفسها، وسيختفي الصوت تماماً، ولن يظهر مجددا إلا إذا تآكل الحزام وتلف، وهنا يجب تغييره.