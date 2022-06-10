تعديلات تخص الهوية الوطنية بلائحة نظام الأحوال المدنية

الرياض(صدى):

وافق وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، منها ما ينص على تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

ونصت التعديلات على تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

وحددت التعديلات محتويات االهوية الوطنية، وهي الصورة الشخصية، والاسم كاملاً على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية، ومكان الميلاد، وتاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.

كما تضمنت محتوياتها رقم السجل المدني،وتاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي، ورقم النسخة، والشعارات الرسمية والسمات الأمنية، وأي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.

الجدير بالذكر أن التعديلات نصت أيضا على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.