” سلمان خان“ يتعرض لمحاولة اغتيال

نيودلهي(صدى):

تعرض نجم بوليوود، الهندي سلمان خان لمحاولة اغتيال، بعد أن تلقى مؤخراً رسالة تهديد تفيد بأنه سيواجه نفس مصير سيدهو موس ولا الذي قًتل منذ نحو 10 أيام.

وكشفت مصادر محلية، بأن هناك محاولة جدية لقتل سلمان خان، إذ لم يقتصر الأمر على التهديد وهذه من أكثر التفاصيل الصادمة التي تم الكشف عنها خلال التحقيق في مقتل سيدهو موس ولا.

وأفاد المحققون بأن قناصاً كان موجوداً على مسافة قريبة من منزل سلمان خان ولكن قيل بأنه تم إنقاذ سلمان خان في اللحظة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن “لورنس بيشوني المشتبه به في مقتل سيدهو موس ولا، أرسل قناص مع سلاح صغير مخبأ بغلاف للهوكي لاغتيال سلمان خان.