4 توقفات بانتظار الدوري خلال الموسم المقبل

طلال الغامدي(صدى):

طلب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من اتحاد الكرة إيقاف منافسات الدوري، المقرر انطلاقه في الخامس والعشرين من شهر أغسطس المقبل قبل كأس العالم المقررة في قطر بشهر كامل على الأقل؛ وذلك بهدف التحضير العالي للمنتخب الوطني .

ويعني هذا الطلب توقف لأكثر من شهرين قبل وأثناء كأس العالم، حيث سينطلق في 25 أغسطس ثم يتوقف قبيل مباراة الأخضر والإكوادور المقررة في 23 سبتمبر المقبل.

ويسبقها معسكر إعدادي يبدأ في 17 ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ثم يعود اللاعبون إلى أنديتهم لمواصلة منافسات الدوري حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث سيتم التوقف بعدها لتجهيز الأخضر شهراً كاملاً.

وتنطلق بعد ذلك منافسات كأس العالم المقررة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وتستمر حتى 18 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وينتظر الدوري توقفات أخرى ، حيث تشارك 3 أندية سعودية في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022 – 2023، وسيلعب الهلال حامل اللقب مع شباب الأهلي الإماراتي.

فيما يلتقي الشباب مع ناساف الأوزبكي، بينما يلعب الفيصلي مع فولاد الإيراني، وفي ظل إقامة البطولة بنظام التجمع، ستقام مباريات ثمن النهائي بنظام المباراة الواحدة على مدار يومي 3 و4 فبراير (شباط) 2023، وبعدها مباريات ربع النهائي في 7 فبراير 2023، ثم نصف النهائي في 10 فبراير، وبعدها المباراة النهائية ستقام على جولتين يومي 19 و26 فبراير 2023.