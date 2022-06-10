بالفيديو .. تصرف خاطئ يقع فيه الآباء والأمهات مع أطفالهم
حذر المستشار التربوي، عمر الرشيدي، من خطأ يرتكبه بعض الآباء والأمهات مع أطفالهم، خاصة عندما يكونوا مشغولين أو يتضايقون من بكاء أو تصرفات الطفل.
وذكر أن البعض منهم يعطون لأطفالهم الهاتف من أجل إلهاء وإبعاد الأطفال عنهم، مشيرا إلى أن هذا التصرف خاطئ، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.
وأكد أنه لا يهم الوقت الذي يقضيه الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي إنما يهم المحتوى الذي يتابعه، ويفضل أن يكون هذا المحتوى معرفي يفيد الطفل كتعلم اللغة الإنجليزية
فيديو | المستشار التربوي عمر الرشيدي:
لا يهم الوقت الذي يقضيه الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي إنما يهم المحتوى الذي يتابعه #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/odZNyOGJP0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2022
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