بالفيديو .. تصرف خاطئ يقع فيه الآباء والأمهات مع أطفالهم

أميرة خالد(صدى):

حذر المستشار التربوي، عمر الرشيدي، من خطأ يرتكبه بعض الآباء والأمهات مع أطفالهم، خاصة عندما يكونوا مشغولين أو يتضايقون من بكاء أو تصرفات الطفل.

وذكر أن البعض منهم يعطون لأطفالهم الهاتف من أجل إلهاء وإبعاد الأطفال عنهم، مشيرا إلى أن هذا التصرف خاطئ، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أنه لا يهم الوقت الذي يقضيه الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي إنما يهم المحتوى الذي يتابعه، ويفضل أن يكون هذا المحتوى معرفي يفيد الطفل كتعلم اللغة الإنجليزية