شاهد.. قصة مواطن حقق حلم حياته في التحول من موظف إلى رجل أعمال
حقق مواطن يدعى “عبدالرحمن الحبردي” حلم حياته بعد مغامرات في عمله، وتحول من موظف عادي إلى رجل أعمال.
وقال الحبردي :” كنت موظفا عادياً في مجال برمجة الاتصالات واستهوتني التجارة، حيث عملت في عدة مجالات، مجال الإنترنت ومجال المفروشات وفي النهاية وجدت نفسي في مجال الخرسانة، ولله الحمد الآن انشأنا مصنع خاص بنا”.
وأضاف ” النهضة العمرانية الموجودة الآن في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، هي من شجعتني في الدخول لهذا المجال “.
#من_السعودية | تابع قصة "عبدالرحمن الحبردي" الذي حقق حلم حياته بعد مغامرة في التحول من موظف إلى رجل أعمال.#قناة_السعودية pic.twitter.com/GiCzOBBMCP
— قناة السعودية (@saudiatv) June 10, 2022
اترك تعليقاً