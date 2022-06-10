شاهد.. قصة مواطن حقق حلم حياته في التحول من موظف إلى رجل أعمال

عادل الحربي(صدى):

حقق مواطن يدعى “عبدالرحمن الحبردي” حلم حياته بعد مغامرات في عمله، وتحول من موظف عادي إلى رجل أعمال.

وقال الحبردي :” كنت موظفا عادياً في مجال برمجة الاتصالات واستهوتني التجارة، حيث عملت في عدة مجالات، مجال الإنترنت ومجال المفروشات وفي النهاية وجدت نفسي في مجال الخرسانة، ولله الحمد الآن انشأنا مصنع خاص بنا”.

وأضاف ” النهضة العمرانية الموجودة الآن في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، هي من شجعتني في الدخول لهذا المجال “.