شاهد.. تدريب طلاب مدرسة زيد بن ثابت على البيع والشراء

القصيم(صدى):

يزاول طلاب مدرسة زيد بن ثابت في عنيزة مهن البيع، ضمن مهرجان ريادة الأعمال وذلك من أجل ترسيخ مبادئ الأمانة ومهارات الحياة الأخرى.

ويعد مهرجان ريادة الأعمال للأشبال فكرة نوعية شملت عدة أهداف تنمي قدرات الطلاب، ولتعزيز قدرات الطلاب الذهنية وليتعرفوا على كيفية البيع والشراء والتسويق.

ويشارك أولياء أمور الطلاب أبنائهم ويساعدوهم في طرح العديد من الأفكار في هذا المهرجان المصغر، المقام في ساحة المدرسة.